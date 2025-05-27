İstanbul'da Freni Boşalan İETT Otobüsü Kaza Yaptı

İstanbul'da Freni Boşalan İETT Otobüsü Kaza Yaptı
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İstanbul Avcılar'da freni boşalan bir İETT halk otobüsü geri geri kayarak başka bir otobüse çarptı. Olayda panik yaşayan yolcular tahliye edilirken, kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yol trafiğe kapatıldı, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul Avcılar'da freni boşalan İETT halk otobüsü, geri geri kayarak başka bir otobüse çarptı. Kaza nedeniyle kapanan yol havadan görüntülenirken, otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, dün akşam Avcılar Üniversite Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde yolcu bulunan 34 HO 1900 plakalı İETT halk otobüsünün iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, geri geri kayarak aynı yönden gelen 34 TP 7806 plakalı başka bir İETT otobüsüne çarparak durabildi. Kaza sonrası panik yaşayan yolcular, kısa sürede otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol trafiğe kapatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi her iki yönde araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yapılan çalışmaların ardından otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol ve otobüslerin olay yerinden kaldırılma çalışmaları havadan görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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