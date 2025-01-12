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İstanbul'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Sancaktepe TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

İstanbul Sancaktepe TEM bağlantı yolunda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 320A hattında çalışan İETT otobüsü kendi şeridinde seyrederken, karşı yönden gelen bir otomobil kontrolden çıkarak otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken, otomobildeki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu Kartal istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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