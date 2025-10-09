İstanbul'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Arnavutköy Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Kılıç'ın kullandığı 68 FS 987 plakalı otomobil, aynı istikamette bulunan 41 EB 174 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 29 yaşındaki Şafak Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Gökhan Kılıç ile 3 yaşındaki kızı İlay Kılıç'ın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin virajı dönemeyerek duraksayan tıra arkadan çarptığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL