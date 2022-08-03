Faciadan dönülen anlar kamerada: Kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi - Haberler

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Faciadan dönülen anlar kamerada: Kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Kağıthane'de aşırı yüklü kamyonet yokuş yukarıya çıkacağı esnada kaymaya başladı.

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Kağıthane'de aşırı yüklü kamyonet yokuş yukarıya çıkacağı esnada kaymaya başladı. Aydınlatma direğini devirip kaldırıma çıkan kamyonet devrilerek yan yattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 34 AAV 528 plakalı kamyonet ile seyreden sürücü Hacı Duran Cekit, dik bir yokuşu çıkmak istedi. Bir süre yokuşu çıkan sürücü Cekit, önündeki aracın frene basması sonucu durdu. Tekrar kalkış yapmak isteyen sürücü Cekit, aşırı yüklü olması nedeniyle kamyonetin kontrolünü kaybetti. Sürücünün frene basmasına rağmen bir türlü duramayan kamyonet, aydınlatma direğini devirdikten sonra kaldırıma çıkarak birkaç yere daha çarptı. Kamyonet ardından büyük bir gürültüyle devrilerek yan yattı. Kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Cekit'i ayakta tedavi etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından yan yatan kamyonet, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane 3. Sayfa Güncel Haberler

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