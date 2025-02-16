Uzaklaştırma kararı biter bitmez eski eşini sokak ortasında bıçakladı

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz sabah saat 07.00 sıralarında dehşet yaşandı. Tuğba A. (37) ile eski eşi Mustafa S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

SOKAK ORTASINDA ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

Bunun üzerine Mustafa S. eski eşini sokak ortasında bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tuğba A., hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI YENİ BİTMİŞ

Vahşet anları çevredeki vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Eski eş Mustafa S. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı çıktığı ve karar süresinin dolmasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, Mustafa S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.