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İstanbul'da Emlak Ofisine İkinci Kurşunlama Saldırısı

İstanbul'da Emlak Ofisine İkinci Kurşunlama Saldırısı
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Esenyurt'ta bir emlak firması, haraç talebiyle düzenlenen silahlı saldırının kurbanı oldu. Olayın güvenlik kameralarıyla kayıt altına alındığı belirtildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir emlak firması, 2 ayda 2'inci kez kurşunlandı. Haraç istenildiği iddia edilen iş yerine, düzenlenen silahlı saldırı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde motosiklet ile iki şahıs emlak ofisine geldi ve aralarından biri silahını çıkararak 4-5 el ateş etti. Mermilerden bazıları işyerine isabet ederken, olayın ardından saldırganlar motosiklet ile hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işyerine gelen çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirirken, yetkililer olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı işyerinin ise 2 ay önce de kurşunlandığı ve 1 milyon lira haraç istenildiği öğrenildi. Yaşanan silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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