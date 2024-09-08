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İstanbul'da düğün konvoyunda silahlar havada, Kadıköy'de gençler halay çekti

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Beykoz'da düğün konvoyunda bulunan araçlardan havaya defalarca ateş edildi. Kadıköy'de ise bir grup genç kırmızı ışık yandığında arabalardan inerek halay çekti, ardından aracın camlarından sarkarak oynamaya devam etti. O anlar çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz'da düğün konvoyunda bulunan araçlardan havaya defalarca ateş edildi. Kadıköy'de ise bir grup genç kırmızı ışık yandığında arabalardan inerek halay çekti, ardından aracın camlarından sarkarak oynamaya devam etti. O anlar çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, İstanbul'un Beykoz ve Kadıköy ilçelerinde kayda geçti. İddiaya göre, Beykoz'da gelin almaya giden düğün konvoyuna katılan bazı şahıslar ellerindeki silahla defalarca havaya rastgele ateş etti. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ise bir grup genç, seyir halinde olan arabalardan dışarı sarkarak ellerinde mendillerle oyun havası oynadı. Her kırmızı ışık yandığında ise araçlarından inerek halay çekti. Daha sonra tekrar araçlara binen gençler seyir halindeyken camdan sarkarak oynamaya devam etti. O anlar başka sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Grup Genç istanbul Kadıköy 3-sayfa Güncel Beykoz

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