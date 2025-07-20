İstanbul'da Düğün Konvoyunda Dans Eden İki Kişiye Cezai İşlem

İstanbul'un Pendik ilçesinde konvoy halinde yolu kapatıp dans eden 2 şahıs hakkında 11 bin TL idari para cezası kesildi. Şahıslar hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Temmuz 2025 tarihinde düğün konvoyunda bulunan şahısların yolu kapatarak dans ettiği anların yer aldığı görüntüler üzerine çalışma başlattı. Pendik D-100 kara yolu üzerinde iki araç sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit eden ekipler, plaka bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen S.Y. ve A.K. isimli şahısları yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'taşıt yolu üzerinde trafik akışını engelleyecek davranışlar da bulunmak', 'taşıt yolu üzerinde gereksiz duraklamak' maddelerinden 11 bin 10 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL