İstanbul'da 'düğün konvoyu' terörü

İstanbul'da bir düğün konvoyuna katılan araçlar, tünel kapatarak trafiği olumsuz yönde etkiledi. Konvoydaki sürücüler tünele girdikten sonra bir anda dururken, araçlarda bulunanların ise aşağıya indiği görüldü.

Konvoy nedeniyle tünelde sıkışan bir başka sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, konvoydan yükselen korna sesleri ve damadın yakınlarının fotoğraf ve video çektiği anlar yer aldı. Bazı kişiler ise meşaleler yaktı.