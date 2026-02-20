Haberler

İstanbul'da trafikte kuralları ihlal eden toplam 848 araca ceza

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dron destekli trafik denetimleriyle kuralları ihlal eden 841 araca ceza yazdı. Denetimler, özellikle taralı alanlara giren ve emniyet şeridini ihlal eden sürücüleri hedef aldı.

İstanbul'da, trafikte kaynak yapan, taralı alanlara ve emniyet şeridine giren sürücüler havadan tespit edildi. Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-12 ve 19 Şubat günlerinde trafikte dron destekli çalışma yaptı. İl genelinde 48 noktada 17 dron, 50 ekip ve 35 motosikletli olmak üzere toplam 153 polis katıldı. Yapılan çalışmada taralı alan, şerit ihlali ve kaynak yapan araç sürücüler, tespit edildi.

Yapılan denetimlerde, tehlikeli şerit değiştirmekten 128 araca, trafik işaret ve levhalarına uymamaktan 452 araca, araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmekten 35 araca, hatalı şerit değiştirmekten 43 araca ve diğer maddelerden 184 adet olmak üzere toplam 841 araca idari para cezası uygulandı, 7 araç ise trafikten men edildi.

Trafikte güvenliği sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceği bildirildi. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

