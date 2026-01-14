Haberler

Kazı sırasında delinen doğal gaz borusu nedeniyle faciadan dönüldü

Güncelleme:
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yapılan kazı çalışmasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu çıkan gazların alev almaması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Olayda itfaiye ve doğal gaz ekipleri hızlı müdahale etti.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kazı sırasında doğal gaz borusunun delinmesiyle çıkan gazların alev almaması muhtemel bir facianın önüne geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, caddede kepçe ile yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz boruları delindi. Delinen borudan çıkan gazların alev almaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki doğal gazı keserek müdahalede bulundu. - İSTANBUL



