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İstanbul'da Deprem Panik Yaratınca 151 Kişi Yaralandı

İstanbul'da Deprem Panik Yaratınca 151 Kişi Yaralandı
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İstanbul Valiliği, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavileri hastanelerde devam ediyor.

İstanbul Valiliği: "Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı"

İSTANBUL - İstanbul Valiliğinden 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımız tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

İstanbul Valiliği 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle, enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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