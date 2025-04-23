İstanbul'da Deprem Nedeniyle Eğitime İki Gün Ara Verildi
Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'daki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izin verildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa