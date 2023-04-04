İstanbul'da dehşet anları kamerada: Motosikletini yakıp, işyerini kurşunladılar

Kağıthane'de bir şahıs, tamire getirdiği motosikletinde arıza çıktığını iddia ederek silahla tehdit ettiği tamirciden 40 bin lira istedi.

Kağıthane'de bir şahıs, tamire getirdiği motosikletinde arıza çıktığını iddia ederek silahla tehdit ettiği tamirciden 40 bin lira istedi. Tamircinin parayı vermemesi üzerine şahıs, işyerinin önünde önce motosikletini yaktı ardından da 1 hafta arayla iki kez işyerini kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anları ise kameralara yansındı.

Olay, geçtiğimiz 15 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir sokakta motosiklet tamirhanesi bulunan Hasan Aydın'a (38), Barış S. motosikletini getirerek tamir edilmesini istedi. Bunun üzerine Aydın, motosikleti tamir ederek Barış S.'ye teslim etti. Ancak Barış S., motosikletin aksamının değiştiğini söyleyerek Aydın'a tamir ücretini ödemedi. Onu silahla tehdit ederek de 40 bin lira istedi. Bunun üzerine Aydın, emniyete giderek Barış S. hakkında şikayette bulundu.

Arızayı bahane edip 40 bin lira istedi

O esnada işyeri önüne gelen Barış S. tamire getirdiği ve ağabeyi Bülent S.'ye ait olduğu ortaya çıkan motosikletini yaktı. Alev alev yanan motosiklet söndürülürken, Bülent S. motosikletin yanmış halde alarak olay yerinden ayrıldı. Gece saatlerinde Barış S., ağabeyine ait diğer motosikletle işyeri önüne gelerek silahla kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra da Barış S., motosikletle geçerken işyerine bir kez daha kurşun yağdırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Kapının önündeki motoru yaktı, dükkanıma ateş etti"

Olayı anlatan işyeri sahibi Hasan Aydın, "Barış Samur ile benim sıkıntım şu şekilde başladı. Motosikletini dükkanımda yaptırdı daha sonra beni tehdit etti. Ben karakolda ifade verirken gelip benim dükkanıma ateş etti ve kapının önündeki motoru yaktı. Kamera kayıtlarında sıkıntı olduğu için ben olanları göremedim daha sonra yan dükkandan kamera kaydını aldım orada yaptıklarını izledim. İkinci kez bir daha geldi benim dükkanıma silah sıkıp kaçtı. Karakola müracaatta bulundum. İnşallah arkadaşlar saldırganı bulup bana yardımcı olurlar" dedi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırgan Barış S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL