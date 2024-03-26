İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 17 Gözaltı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL