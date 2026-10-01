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İstanbul'da çocuk istismarı içeriği satan şüpheli tutuklandı, 8 alıcı gözaltına alındı

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İstanbul'da Telegram üzerinden çocuk istismarı ve müstehcenlik içerikli görüntülerin para karşılığı satıldığı belirlendi. Soruşturmada daha önce tutuklanan şüphelinin hesabına para gönderen 10 kişiden 8'i gözaltına alındı; 2 firari aranıyor.

İstanbul'da Telegram üzerinden çocuk istismarı ve müstehcenlik içerikli fotoğraf ve videoların para karşılığında satıldığı tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüphelinin hesabına para gönderen kişilere yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde Telegram platformunda "Hatrick3" rumuzlu bir profil üzerinden çocuk istismarı ve müstehcenlik içerikli fotoğraf ve videoların para karşılığında satıldığı belirlendi. Söz konusu satışlardan elde edilen paraların şüpheli S.K. adına kayıtlı hesaba gönderildiği tespit edildi. S.K., 21 Nisan 2026 tarihinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın devamında, S.K.'nın hesabına para gönderdiği belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Dijital inceleme sonuçları ile Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu raporu doğrultusunda alıcı konumunda bulunan 10 şüpheli tespit edildi.

Belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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