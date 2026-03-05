Haberler

İstanbul'da çocuğun darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan bir videodaki darp olayını incelemeye aldı. Küçük bir çocuğun kendisinden büyük kişilerce darbedilmesiyle ilgili resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da, küçük bir çocuğun kendisinden büyük kişilerce darbedilmesiyle ilgili re'sen soruşturma başlatıldı. Çocuğun darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da küçük bir çocuğun kendisinden büyük kişilerce darp edildiği anlar sosyal medyada yayınlanmasının ardından resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya sitesinde 5 Mart 2026 günü 'İstanbul'da bir çocuk, kedisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darbedildi' başlığıyla dolaşıma sokulan video hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu 86/3-b maddesinde yer alan 'Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Yaralama' suçundan resen soruşturma işlemlerinde başlanılmıştır. Görüntülerde yer alan yaşı küçük şahıs ile kendisine darp ve şiddet uygulayan şüpheli şahısların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve ifade alma işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Fenerbahçe ve Galatasaray, 35 milyon euro'luk yıldızın peşinde

35 milyon euroluk yıldızın peşindeler! Hangisi alırsa 1 adım öne geçer
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu

Bu da diğer savaştan görüntü
Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor

Ödenen para öyle böyle değil! Bölgeden kaçışın bedeli tam bir servet