Küçük yaşta çocuğun darp edildiği videoya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da bir çocuğun yaşça büyük kişilerce darp edilmesi sonrası, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da bir çocuğun kendisinden yaşça büyük kişilerce darp edildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca küçük bir çocuğun kendisinden yaşça büyük kişiler tarafından darp edilerek şiddet uygulandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren 3 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından tutuklandı. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

