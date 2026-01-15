Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin ardından korkunç gerçek

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulunan şahsın, yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıkan ve yurt dışına kaçış hazırlığındaki arkadaşı tarafından çıkan kavga sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 14 Ocak 2026 günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, araçta bulunan kişinin Özgür Yurdakul (49) olduğu ve başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, cinayet şüphelisinin Emrah A. (39) olduğu belirlendi. Hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan Emrah A.'nın, 1 ay önce cezaevinden çıktığı sonrasında başka dosyalarından dolayı tekrardan ceza alacağını anlayınca yurt dışına kaçmak istediği ve kaçış yolunda çıkan kavgada arkadaşını öldürdüğü öğrenildi.

Edirne yolunda tartışma, Arnavutköy'de kanlı son

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre; Emrah A.'nın, çocukluk arkadaşı M.T. ile irtibat kurduğu, M.T.'nin ise yanında çalışan Özgür Yurdakul ve oğlu B.T.'yi (18) Emrah A.'nın yanına gönderdiği öğrenildi. Şahsın, Yurdakul vasıtasıyla yurt dışına kaçma planı yaptığı, bu nedenle Edirne istikametine doğru yola çıktıkları belirtildi. Yolda yaşanan tartışma sırasında Emrah A.'nın, Özgür Yurdakul'u tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından Arnavutköy'e dönerek cesedin bulunduğu aracı bir sokakta park ettiği tespit edildi.

Polisten kaçtı, sokakta yakalandı

Olayın ardından yapılan çalışmalarda, Emrah A.'nın kullandığı 34 GZG 097 plakalı araç Sazlıbosna Mahallesi'nde görüldü. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheli, ekip araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından Emrah A., Arnavutköy'de bir sokak üzerinde yaya halde yakalandı. Üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Aynı olayla bağlantılı olarak B.T. ve M.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin, 15 Ocak 2026 tarihinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, cinayetin işlendiği düşünülen otomobilin çekiciyle kaldırıldığı, olay yeri inceleme ekiplerinin sokakta detaylı çalışma yaptığı anlar hem güvenlik kameralarına hem de vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. - İSTANBUL