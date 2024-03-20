Çetinler Çetesi çökertildi! Elebaşları dahil 109 gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'MAHZEN-15' operasyonlarında, Özay Çetin ve Mert Çetin'in liderlik ettiği Çetinler Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşları dahil olmak üzere 109 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz." ifadeleriyle gelişmeyi duyurdu.
Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen Mahzen operasyonları devam ediyor. 15. operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özay Çetin ve Mert Çetin'in elebaşı olduğu "Çetinler Çetesi"nin çökertildiği bilgisini verdi.
UYUŞTURUCU TİCARETİ VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARI
Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre: 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kg eroin 2 kg metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.