İstanbul'da çete operasyonu: 20 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul'da çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, 7 ayrı eyleme karışmakla suçlanıyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, il genelinde çeşitli eyleme katılan çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Silahlı Tehdit" gibi suçlar da dahil 7 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen bir çetenin üyeleri polis takibine takıldı. Yapılan teknik ve fiziki takiple yerleri tek tek belirlenen şüphelileri yakalamak için dün operasyonun düğmesine basıldı.

Birçok ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan çete dertleri tevkif edilerek emniyete götürüldü. Gözaltındaki kişiler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

