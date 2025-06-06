İstanbul'da Çatı Katında Yangın Paniği
Silivri'nin Çanta Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının barbekü nedeniyle çıktığı iddia ediliyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Silivri Çanta Mahallesi Çağdaşkent Sitesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıdan alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın olay yerine gelen ekipler tarafından kısa süre içerisinde müdahale edilerek söndürüldü. Öte yandan, yangının balkonda bulunan barbekü nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa