İstanbul'da Camii Tuvaletinde Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu

İstanbul'da Camii Tuvaletinde Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Çekmeköy'deki Merkez Camii'nin tuvaletinde bir gencin cansız bedeni bulundu. İlk incelemelere göre, gencin kendi yaşamına son verdiği bilgisi edinildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Merkez Camii'nin tuvaletinde genç bir adamın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, cami görevlisi dün gece saatlerinde temizlik için girdiği tuvalette hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemelere göre, gencin silahla kendi yaşamına son verdiği öğrenilirken gencin yakınları haberi alır almaz camiye gelerek sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Genç şahısın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
