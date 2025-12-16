Fatih'te güvenlik kulübesi alev alev yandı

İstanbul Fatih'te cami dışındaki güvenlik kulübesi alev alev yandı.

Olay, Fatih Sümbül Efendi Mahallesi'nde bulunan Sümbül Efendi Cami'nin kapı kısmında meydana geldi. İddiaya göre, caminin önündeki güvenlik kulübesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Giderek büyüyen yangın tüm kulübeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken yanan kulübe kullanılamaz hale geldi. Kulübenin yanındaki hamamın duvarı da yangın sebebiyle zarar gördü.

Kulübenin alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL