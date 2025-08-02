İstanbul'da Bir Kediyi Öldüren Şahıs Tutuklandı
Başakşehir'de bir kediyi tekmeleyip defalarca yere fırlatarak öldüren B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Başakşehir'de bir kediyi tekmeleyip defalarca yere fırlatarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Başakşehir ilçesinde tadilat için geldiği sitede bina girişi kediyi tekmeleyerek defalarca yere atıp öldüren B.A. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıs, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. B.A. adliyedeki işlemlerinin ardından kasten hayvanı öldürdüğü için çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa