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İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı

İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı

3. Sayfa Haberleri

Kağıthane'de bir şahıs, sokaktaki bir binanın girişindeki duvarda duran metal isim tabelasını çaldı.

Kağıthane'de bir şahıs, sokaktaki bir binanın girişindeki duvarda duran metal isim tabelasını çaldı. İlginç hırsızlık kameralara yansırken emniyette 15 suç kaydı bulunan hırsız, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz ay saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs sokaktaki bir binanın girişinde asılı olan metal tabelayı fark etti. Şahıs ardından uzandığı tabelayı saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Tabelayı yerinde göremeyen vatandaşlar güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Tabelanın çalındığı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kağıthane polisi tabela hırsızını yakaladı

İhbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda tabelayı çalan şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 15 kaydı bulunan Ahmet Can A. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıs Taşocağı Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "açlıktan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çağlayan Polis Merkezi Kağıthane 3. Sayfa Haberler

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