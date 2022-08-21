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İstanbul'da bilgisayar mühendisi gence darp ve gasp kamerada

İstanbul'da bilgisayar mühendisi gence darp ve gasp kamerada

3. Sayfa Haberleri

Gümüşsuyu'ndaki bir sokakta dinlenmek için merdivenlere oturan bilgisayar mühendisi genç, 4 şahıs tarafından önce darp ardından da gasp edildi.

Gümüşsuyu'ndaki bir sokakta dinlenmek için merdivenlere oturan bilgisayar mühendisi genç, 4 şahıs tarafından önce darp ardından da gasp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar genci cep telefonunu çalarak kaçtı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilgisayar mühendisi Oday A. dinlenmek için sokaktaki merdivende oturmaya başladı. Bir süre sonra gencin arkasından gelen 4 şahıs, yanına yaklaşarak kendilerini polis olarak tanıttı. Şahıslar daha sonra Oday A.'ya tekme ve tokatlarla saldırdı. Saldırıya uğrayan gencin ardından da cep telefonu gasp edildi. Vücudunda yaralar oluşan genç, hastanede tedavi oldu. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşsuyu Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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