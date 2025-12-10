Haberler

Beton mikserini temizlerken feci şekilde can verdi

Beton mikserini temizlerken feci şekilde can verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de, çalışır vaziyetteki beton mikserinin temizliği sırasında mikserin içerisine düşen sürücü hayatını kaybetti. Olayda sürdüğü aracın hortumunu temizleyen sürücünün vücudu feci bir şekilde parçalandı.

İstanbul Arnavutköy'de, çalışır vaziyetteki beton mikserinin temizliğini yaptığı sırada içerisine düşen sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.15 sıralarında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikseri sürücüsü, mikserini hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti. Sürücü, temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserin hortumundan içeriye düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden sürücünün vücudu parçalandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
title