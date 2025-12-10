Beton mikserini temizlerken feci şekilde can verdi

İstanbul Arnavutköy'de, çalışır vaziyetteki beton mikserinin temizliğini yaptığı sırada içerisine düşen sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.15 sıralarında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikseri sürücüsü, mikserini hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti. Sürücü, temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserin hortumundan içeriye düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden sürücünün vücudu parçalandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL