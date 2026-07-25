Haberler

İstanbul’da beklenen yağış başladı

İstanbul’da beklenen yağış başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde başladı.

İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Yağış, aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış ile birlikte yollar kısa sürede su birikintileriyle doldu. Üsküdar Çengelköy'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların dükkanlara doğru koştuğu anlar görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi

Küresel piyasalar için önemi büyük! Peş peşe böyle vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı

Dünya alarma geçti: Korkunç salgında bilanço ağırlaşıyor

Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı

Kanser hastasını zehirlediler, yetmedi skandal teklifte bulundular
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti

Aslan kükreyemedi! İlk maçta soğuk duş
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

İşte Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu

3 isimden vazgeçmedi! İşte Özgür Özel'in A takımı