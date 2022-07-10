İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.
İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı
İSTANBUL - AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Taksim'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların evlerine gitmek için koşturduğu görüldü.
AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.
Bayram tatilinde Taksim'e giden vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın şiddetlenmesi ile birlikte vatandaşların ıslanmamak ve evlerine gitmek için koşuşturduğu görüldü.
İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Atmacan - 3. Sayfa