İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

İSTANBUL - AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Taksim'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların evlerine gitmek için koşturduğu görüldü.

AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.

Bayram tatilinde Taksim'e giden vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın şiddetlenmesi ile birlikte vatandaşların ıslanmamak ve evlerine gitmek için koşuşturduğu görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Atmacan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title