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Kağıthane'de Tekerlekli Sandalyeli Kadına Bekçilerden İnsanlık Örneği

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Kağıthane'de yaşayan bedensel engelli Deniz Aydın, evine giderken dik bir yokuşla karşılaştı ve yardım istedi. İki bekçi, Aydın'ı evinin kapısına kadar götürerek büyük takdir topladı. Aydın, bekçilere teşekkür ederek, 'İşimiz var' diye bir cevap almayı bekliyordum. Hiç öyle olmadı' dedi.

Kağıthane'de bedensel engelli olduğu için tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren 45 yaşındaki Deniz Aydın, evine giden yolun dik bir yokuşta olmasından dolayı gece devriyesi yapan bekçilerden yardım istedi. Kadının isteğini kırmayan iki bekçi, onu evinin kapısına kadar götürerek büyük takdir topladı. Yaşananlar kameralara da yansırken Aydın, "Ben 'İşimiz var' diye bir cevap almayı bekliyordum. Hiç öyle olmadı" diyerek bekçilere teşekkür etti.

Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 7 aylıkken çocuk felci geçirerek tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren Deniz Aydın, geceleyin işten dönerken evinin çok dik bir bayırda bulunmasından dolayı bir türlü evine ulaşmadı. Gece saatlerinde çaresizce birilerinden yardım istemek için bekleyen Aydın'ın yardımına o sırada devriye gezen Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler koştu.

Bekçilerden insanlık örneği

Bekçiler, kendilerinden yardım talebinde bulunan Aydın'ı öncelikle bayırdan indirdi, sonrasında ise tekerlekli sandalyesini taşıyarak evine kadar götürdü. Yapılan iyilik karşısında büyük mutluluk yaşayan Aydın, yardımına koşan iki bekçiye teşekkür ederken, yapılan bu davranış herkese adeta 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti. Bekçilerin Aydın'a evine kadar eşlik ettiği güzel anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna anbean yansıdı.

"Bekçi kardeşlerim yardımcı oldu, iyi ki varlar"

Yaşananların ardından duygularını anlatan Deniz Aydın, çok mutlu olduğunu belirterek, "Evimin bulunduğu yer çok bayır ve yokuş. O sırada bekçi kardeşleri gördüm. Beni indirebilecek kimse yoktu. Kendilerinden yardım rica ettim. Allah razı olsun, beni kırmadılar. Arabamı evime kadar getirdiler. Teşekkür edip helallik isteyerek yolcu ettim. Ben böyle şeylere çok alışık olmadığım için biraz utandım. Normalde beni kardeşim götürüyor. Ancak kendisi mecburen acil bir şekilde işe gitmek zorunda kaldı. Bana da bekçi kardeşler yardımcı oldu. İlk kez başıma böyle bir durum geldi. Allah razı olsun, gayet sıcak karşıladılar. Ben 'İşimiz var' diye bir cevap almayı bekliyordum. Hiç öyle olmadı. Kendileriyle daha fazla sohbet etmek istedim ama vakitleri yoktu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Deniz Aydın Kağıthane Aydın İnsan Hakları 3.Sayfa Haberler

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