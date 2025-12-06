Haberler

'Bahis ve şike' soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

Güncelleme:
İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga 'bahis ve şike' operasyonunda, aralarında Murat Sancak ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu toplam 38 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli 16 ilde "bahis ve şike" soruşturması ile ilgili başlatılan ikinci dalga operasyonunda gözaltında bulunan ve aralarında Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu çok sayıda kişi sağlık kontrolüne getirildi.

İstanbul merkezli 16 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından icra edilen operasyonlarda, eski Adana Demir Spor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi ilk aşamada gözaltına alınmış ve sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülmüştü.

Gözaltına bulunan 38 kişi bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
