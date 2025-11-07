Haberler

İstanbul'da ATV ile Tehlikeli Akrobasi Gösterisi

İstanbul'da ATV ile Tehlikeli Akrobasi Gösterisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde bir sürücü ve yolcu, trafiğe açık yolda ATV ile tehlikeli akrobasi hareketleri yaptı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde iki kişi, ATV ile trafiğe açık yolda akrobasi hareketleri yaptı. Ön kaldırarak ilerleyen sürücü ve arkasındaki yolcu, hem kendi hayatlarını hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi cadde üzerinde seyir halindeyken ATV aracıyla tehlikeli manevralar yapmaya başladı. Sürücü, aracın önünü kaldırarak uzun süre tek teker üzerinde ilerledi.

Çevredeki vatandaşlar, trafiğe açık alanda yapılan bu tehlikeli gösteriyi şaşkınlıkla izledi. Görüntülerde, ATV üzerindeki iki kişinin kontrolsüz şekilde manevra yaptığı ve cadde üzerinde diğer araçların da ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Polis ekipleri görüntüler üzerine harekete geçerek kimlik tespiti ve cezai işlem başlatılması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.