İstanbul'da aranan iki firari yakalandı

Haklarında toplam 55 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Nisan günü Esenyurt ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Pınar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan C.T.K. isimli şahsın yapılan sorgulamasında, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 27 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 56 bin 240 TL para cezası bulunduğu belirlendi. Balıkyolu Mahallesi'nde yapılan uygulamada da H.A. isimli şahsın çeşitli suçlardan 28 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 7 bin 500 TL para cezası ile arandığı belirlendi.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

