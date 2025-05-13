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İstanbul'da Araçta Dans Eden Yolculara Trafik Cezası

İstanbul'da Araçta Dans Eden Yolculara Trafik Cezası
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Beylikdüzü'nde bir aracın camından sarkarak dans eden yolcular, Sanal Trafik Devriyesi ekipleri tarafından tespit edilip 5 bin 146 lira ceza kesildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki aracın camından sarkıp dans edilmesi görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, araç sürücüsünü plakasından tespit edip 4 ayrı maddeden 5 bin 146 lira ceza kesti.

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Akyurt Caddesi'nde yolcuların araç camından sarkarak dans ettiği görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri harekete geçti. 34 BOY 159 plakalı aracın tespit edilmesi üzerine araç sürücüsü M.D. ve yolcu koltuğunda oturan Ö.F.E. tespit edildi. Polis, sürücüye ve yolcuya, görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araç kullanmak, müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak, kamunun rahat ve bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak ve ayrıca emniyet kemeri kullanmamak suçlarından toplam 5 bin 146 lira ceza kesti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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