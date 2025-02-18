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Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

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İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi esnasında hastayla stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci H.Y. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ayrıca, muhasebecinin işine son verildi.

İstanbul'da Özel Aile Hastanesi'nde ameliyathanede anjiyoya alınan hastanın karşılaştığı manzara akıllara durgunluk verdi. Koruyucu ekipman giymeden ameliyathaneye giren muhasebeci H.Y. hastayla "stent pazarlığına" tutuştu. Kameraya yansıyan görüntülerde muhasebecinin hastaya, "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar kamuoyunda infial yarattı. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

HEM İŞİNE SON VERİLDİ HEM GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan muhasebecinin işine son verildiği de öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T, 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'deki özel bir hastaneye başvurmuştu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T. Bakırköy'deki bir özel hastaneye sevk edilmişti. B.T'ye anjiyo için ameliyat masasındayken hastanenin muhasebecisi olduğu belirtilen bir kişi kendisiyle stent fiyatı pazarlığı yapmıştı.

Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSabır Taşı:

Muhasebeciyi oraya gönderen sisteme ne diyecegiz ? Şaka gibi bu ne şimdi o emir kulu onu oraya gönderene verin cezayı ..

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Haber YorumlarıHayati Taner Çelebi:

Şaka gibi muhasebeci zevkinden mi oraya gidiyor

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Hastaneye ne oldu peki? Faaliyetlerine devam edip pazarlıkları daha gizli yapar artık

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Haber YorumlarıBahtiyar Kavrazli:

zaten hep çalışanlar suçludur. patronlar geri plandadır. Yeni doğan bebek cetesindede aynı şeyler oldu

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ne güzel memleket, muhasebeci bunu kendi inisiyatifi ile mi yapıyor? Buranın sahibi idarecisi sorumlusu yok mu? Sonuçta muhasebeci orada bir çalışan operasyonu yapan doktorlar muhasebecinin oraya girmesine neden izin veriyorlar vs. vs. 23 yılda çağ atlayan Türkiye'den manzaralar

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Haber YorumlarıMuharrem Öndeş:

Hastanenin sahibi muhasebeci demek ki...Her gün yasal bir saçmalık yaşıyoruz.Dibi gördük demiştim ama hala batıyoruz.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Hastanaye izin veren bskanlık sorgulanmadıkça gerisi sadece gaz alma operasyonu olur

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Kadın emir kulu, 3 kuruş maaşa çalışıyor zaten. Kendisi mi karar vermiş kendisi mi sebep olmuş bu hukuksuz insaniyet dışı ortama. Ne güzel dünya asıl yetkililer sorumlular her taraftan çarpsın milyonları indirmekle uğraşsın, sonra bul bir gariban kes cezayı geç.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Muhasebecinin ne suçu var ?asgari ücrete kullanılan biri o. Siz hastanenin kaymağını yiyen ağababalarını tutuklasanıza !!! günlük 1 milyon kazanan o hastanenin sahiplerini, Başhekimini, patron denen kişilerini atın içeri atın !!

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Haber YorumlarıNazan Yılmaz:

muhasebeci çalışan orada. Verilen talimat doğrultusunda gitmek zorunda bırakılmıştır. Bu nasıl hukuk sistemi . Daha kimi gözaltına alacaklarını bilmiyorlar

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