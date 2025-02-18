Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

İstanbul'da Özel Aile Hastanesi'nde ameliyathanede anjiyoya alınan hastanın karşılaştığı manzara akıllara durgunluk verdi. Koruyucu ekipman giymeden ameliyathaneye giren muhasebeci H.Y. hastayla "stent pazarlığına" tutuştu. Kameraya yansıyan görüntülerde muhasebecinin hastaya, "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar kamuoyunda infial yarattı. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

HEM İŞİNE SON VERİLDİ HEM GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan muhasebecinin işine son verildiği de öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T, 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'deki özel bir hastaneye başvurmuştu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T. Bakırköy'deki bir özel hastaneye sevk edilmişti. B.T'ye anjiyo için ameliyat masasındayken hastanenin muhasebecisi olduğu belirtilen bir kişi kendisiyle stent fiyatı pazarlığı yapmıştı.