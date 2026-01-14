Haberler

Çekmeköy'de alzaymır hastası yaşlı adam 25 gündür kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Çekmeköy'de alzaymır ve kalp hastası olan 78 yaşındaki Mehmet Pamukçuoğlu, 19 Aralık'tan bu yana kayıp. Aile ve güvenlik güçleri, adamın bulunması için yoğun arama çalışmaları yürütüyor.

İstanbul Çekmeköy'de 19 Aralık'tan bu yana haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adamı arama çalışmaları 25'inci gününde devam ediyor.

Olay, 19 Aralık 2025'te Çekmeköy Taşdelen Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alzaymır ve kalp hastası olduğu öğrenilen Mehmet Pamukçuoğlu (78), geliniyle birlikte torununu okuldan almak üzere evden çıktı. Okulun önünde gelini torunuyla ilgilendiği esnada Pamukçuoğlu bir anda ortadan kayboldu. Aile yakınları, çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. Güvemlik güçlerince başlatılan arama çalışmalarında Pamukçuoğlu'a ait bir ize rastlanılamadı. Pamukçuoğlu'nun kaybolmasının üzerinden 25 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Polis ve arama kurtarma ekiplerince bölgedeki ormanlık alanlar ve çevredeki yerleşim noktalarındaki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Mehmet Pamukçuoğlu'nun oğlu Ali Pamukçuoğlu, "Babam 78 yaşında ve alzaymır hastası. Hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ailecek perişan durumdayız. Üzerinde telefon vardı, ilk gün akşama kadar açıktı, daha sonra zannedersem şarjı bittiği için o günden beri telefonu da kapalı" şeklinde konuşmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim