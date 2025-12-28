Haberler

Sultanbeyli'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Sultanbeyli'de aşırı hızla giden alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü ve 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İstanbul Sultanbeyli'de alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adil Mahallesi Ahududu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde aşırı hızla ilerleyen 34 HIG 875 plakalı kamyonetin sürücüsü K.A., önce 41 ANY 215 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araç, savrularak bir tıra çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari kamyonetin sağ bölümü tıra saplandı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya neden olan sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, olay yerinde polislere zorluk çıkarırken, daha sonra ekipler tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
