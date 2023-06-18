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İstanbul'da alışveriş merkezinde kavga

İstanbul'da alışveriş merkezinde kavga

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin giyim mağazasında iki kadın "Son bedeni kalan kıyafet" için saç saça birbirine girdi. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin giyim mağazasında iki kadın "Son bedeni kalan kıyafet" için saç saça birbirine girdi. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre giyim mağazasındaki iki kadının sürdükleri bebek arabaları çarpıştı. Taraflar arasında tartışma yaşanırken, daha sonra da kadınlar, son bedeni kalan bir kıyafet için kavga etmeye başladı. Birbirlerinin saçını çekerek dövüştüğü kavga sırasında kadınlardan biri, diğerinin kafasına cep telefonu ile vurarak yaraladı. Olay, mağazadaki diğer vatandaşların ayırması ile son bulurken, yaşanan kavga çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul kavga 3. Sayfa Haberler

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