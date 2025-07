İstanbul'da Aile Cinayeti: Anne ve Baba Bıçakla Öldürüldü

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir şahıs, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kan donduran olay, gece saat 03.00 sıralarında Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Baki Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Beytullah C. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Emine C. (60) ve babası Ahmet C. (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Çevredeki vatandaşların duyduğu sesler üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba Ahmet C.'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından babanın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Emine C. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından kaçan şüpheli Beytullah C., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL