İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde yangın paniği

İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin 4'üncü katından dumanlar yükseldi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kağıthane ilçesinde bulunan İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin 4. katında bulunan sterilizasyon cihazında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, katta bulunanları uyarıp tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı