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İstanbul'da 6 kişi Dudullu Bostancı metrosunda mahsur kaldı

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İstanbul Dudullu Bostancı metrosunda asansör arızası sonucu mahsur kalan 6 kişi sıcak havada yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi.

İstanbul'da 6 kişi Dudullu Bostancı metrosunda asansörünün bozulmasıyla mahsur kaldı. Sıcak havada mahsur kalan 6 kişi güvenlik görevlileri tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Dudullu Bostancı metro hattında meydana geldi. Metroya binmek için asansör kullanan 6 kişi arıza sonucu asansörde mahsur kaldı. Güvenlik görevlileri sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 6 kişiyi kurtardı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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