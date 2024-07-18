İstanbul'da 6 kişi Dudullu Bostancı metrosunda mahsur kaldı

İstanbul'da 6 kişi Dudullu Bostancı metrosunda asansörünün bozulmasıyla mahsur kaldı. Sıcak havada mahsur kalan 6 kişi güvenlik görevlileri tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Dudullu Bostancı metro hattında meydana geldi. Metroya binmek için asansör kullanan 6 kişi arıza sonucu asansörde mahsur kaldı. Güvenlik görevlileri sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 6 kişiyi kurtardı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı. - İSTANBUL