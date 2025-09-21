İstanbul'da 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangında çatıda bulunan kuş kümesi de zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'ta 6 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda bulunan kuş kümesi zarar gördü. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL