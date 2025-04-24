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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Vatandaşlar Parklarda Geceyi Geçirdi

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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş geceyi parklarda kurdukları çadırda geçirirken, bir aile ise soğuk hava nedeniyle kamyon içinde kaldı.

İstanbullular geceyi çadırda geçirdi, bir aile ise kamyonda kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi parklarda kurdukları çadırda geçirirken, bir aile ise kamyonda kaldı.

İstanbul'da yaşanan 6,2'lik depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. İlerleyen saatlerde bazı vatandaşlar evlerine dönerken, bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirmeyi tercih etti. Hava soğuk olunca vatandaşlar ateş yakmak zorunda kaldı. Vatandaşlar, yakılan ateş başında ısındı. Parklarda kalan vatandaşlar çadır kurarken, bir ailenin ise kamyonda kaldığı gözlendi.

Mehmet Akgün, "Çok soğuk oldu mecburen ateş yakmak zorunda kaldık. Çocuklar vardı onların bakımı konusunda sıkıntı yaşadık. Evden nasıl çıktığımı bilmiyoruz. Önce çadırda kaldık. Sonra soğuk olunca kamyonda kaldık. Bu gece de burada konaklamayı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - 3.Sayfa
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