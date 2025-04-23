İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Polis Helikopteri Havalandı
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından polis helikopteri, kenti taramak için havalandı ve olumsuz bir durum olup olmadığını araştırdı.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından havalanan polis helikopteri kenti taradı.
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde depremin ardından polis helikopteri, kenti taramak için havalandı. Polis helikopteri olumsuz bir durumun olup olmadığına yönelik çalışma yaptı. Görüntüler anlık olarak merkeze iletilirken, görevliler ise kentin durumunu gözlemledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa