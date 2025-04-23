İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'da depremden kaçış kamerada: Park halindeki araçlar böyle sallandı

İstanbul'da depremden kaçış kamerada: Park halindeki araçlar böyle sallandı
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlar, can havliyle evlerinden dışarı çıktı. Depremin etkisiyle park halindeki araçlar sarsılırken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında Esenyurt'ta evlerinde bulunan vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. O anlar kameraya yansırken, görüntülerde depremin şiddetiyle park halindeki araçların sallandığı görüldü.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Esenyurt'ta ise deprem sırasında evlerinde olan vatandaşlar, kendilerini can havliyle dışarı attı. Boş olan sokakta bir anda insan seli yaşanırken, park halindeki araçların ise sarsıntının şiddetiyle sallandığı görüldü. O anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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