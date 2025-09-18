Haberler

İstanbul'da 5 Katlı Binanın Balkonu Çöktü

Güngören'de bir apartmanın 5. katındaki balkonun çökmesi sonucu bina tedbiren boşaltıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İstanbul Güngören'de 5 katlı bir binanın 5. katındaki dairenin balkonu çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina zabıta ekipleri tarafından tedbiren boşaltılarak mühürlendi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Güngören Güven Mahallesi Uçak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre katlı bir binanın 5. Katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Sesi duyan apartman sakinleri balkonun çöktüğünü fark ederek hemen kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Cadde ekipler tarafından önlem amaçlı trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde ise 12 dairenin bulunduğu apartmandaki daire sakinleri evlerinden eşyalarını aldı. Ardından apartman tahliye edilerek, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

