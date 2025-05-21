İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem
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İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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