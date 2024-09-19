İstanbul'da 250 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Kadın Yakalandı

İstanbul'da bir evden 250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir evden 250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın şahıs yakalandı.

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mah. Kurtuluş Caddesi'nde 11.09.2024 tarihinde bir eve giren şahıs 250 bin TL değerinde ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. 16.09.2024 tarihinde de Sarıyer ilçesi Ayazağa Mah. Kemerburgaz'da bir evden 1 adet altın kolye, 1 adet altın bileklik, 2 adet pırlanta kolye, 2 adet 0,5 gram altın çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar da hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Ebru U. isimli şahsı 16.09.2024 günü Sarıyer ilçesinde yakaladı. Emniyette işlemleri biten şahıs 17.09.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.