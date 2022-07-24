Son dakika haberi! 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun kamerada: Maskeli hırsızlar levyeyle kepengi açıp soydular

2,5 dakikada 100 bin liralık soygun kamerada: Maskeli hırsızlar levyeyle kepengi açıp soydular

Beyoğlu'nda 4 hırsız levye ile kepengin kilidini kırıp içeriye girdiği marketten 2,5 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerindeki paket paket sigaraları çaldı

İSTANBUL Beyoğlu'nda 4 hırsız levye ile kepengin kilidini kırıp içeriye girdiği marketten 2,5 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerindeki paket paket sigaraları çaldı. Soygun anları güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili konuşan market sahibi Hasan K., "Kedi gibi içeriye giriyor ve sigaraları çalıyorlar" dedi.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 05.30 sıralarında yaşanan olayda, Hasan K. gece saatlerinde marketi kilitleyerek evine gitti. Ardından sabaha karşı tekrar marketin önüne gelen 4 hırsız, çevreyi kontrol ettikten sonra markete girmeye çalıştı.

Levye ile kepengin açıp 100 bin liralık sigara çaldılar

Market önüne gelen hırsızlardan bir tanesi, arabadan aldığı levye ile kepengin kilidini kırdı. Kepengi yarım bir şekilde açan hırsızlardan 2 tanesi kepengi tutarken, bir tanesi içeriye girerek marketteki sigaraları dışarıya doğru çıkardı. Marketten 2,5 dakikada içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde paket paket sigara çalan hırsızlar, daha sonra geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

2,5 dakikada 100 bin liralık hırsızlık kamerada

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin kepenginin kilidinin kırık olduğunu ve çevrede sigara paketleri olduğunu görünce durumu market sahibine bildirdi. Polis ekipleri, marketine gelen Hasan K. ile birlikte güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis yaptığı incelemeler neticesinde hırsızların kimlik bilgilerini tespit etti. Polisin hırsızları yakalama çalışması sürüyor.

"Kedi gibi içeriye giriyor ve sigaraları çalıyorlar"

Olayla ilgili konuşan Hasan K., "Saat 05.38'de gelip kepengi levye ile kaldırıyorlar ve 2 tanesi kedi gibi içeriye giriyor ve sigaraları çalıyorlar. Azami 2 buçuk 3 dakika arasında işi bitiriyorlar ve tahminimizce 80 ile 100 bin lira arasında bir zararımız var. Komşum alarmın sesini duymuş, hırsızları görmüş ve beni aradı benim de öyle haberim oldu. Ben geldiğimde polis zaten gelmişti. Ben de gelip görünce şoka girdim. Sigara reyonlarının tamamını boşaltmışlardı. Polisler geldi görüntüleri falan aldılar. Bakalım sonuç ne olacak" dedi.

"100 bin lira civarı bir zararımız var. İlk kez başımıza böyle bir şey geldi"

Hayrettin K. ise, "Akşam kapattık dükkanı gittik. Daha sonra işte komşular arayınca geldik. Geldiğimizde polisler buradaydı, hırsızlar kepengin altına levye sokup açmışlar. 2 kişi sigaraları içeriden dışarı vermiş 2 kişi de arabaya taşımış. 100 bin lira civarı bir zararımız var. İlk kez başımıza böyle bir şey geldi. Polis ekipleri geldi işte kameralara baktılar görüntüleri aldılar. Pek çalışan kamera da yoktu zaten. Bizim kameramız da gece görüşlü olmadığı için sadece dışarıyı çekmiş" ifadelerini kıllandı.

Maskeli ve levyeli sigara hırsızları kamerada

Beyoğlu'nda markettin kilidini kıran hırsızların paket paket sigara çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızların levye ile kepengin kilidiğini kırdığı ve içeriye giren şahsın sigaraları paket paket dışarıya attığı, burada bulunan diğer hırsızında sigaraları araçlarına götürdükleri görülüyor.